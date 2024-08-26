Многоэтажный дом в Энгельсе повреждён в результате атаки БПЛА
Энгельс, Саратовская область, 26 августа, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области получил повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 26 августа сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет», ― написал глава региона в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на время обследования здания специалистами жильцов эвакуировали, в случае необходимости им предоставят место для проживания.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Кроме того, выбитые стёкла попали на парковку у здания. В ближайшее время специалисты оценят степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций.
Ранее губернатор Саратовской области сообщил, что в Саратове в результате атаки БПЛА частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади, есть пострадавшие. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали, остальным пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.
Как передавало ИА Регнум, до этого Роман Бусаргин сообщил, что силы противовоздушной обороны рано утром 26 августа уничтожили в небе над регионом несколько беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе. По данным Министерства обороны РФ, российские военные обезвредили в Саратовской области девять воздушных целей.