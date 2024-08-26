Энгельс, Саратовская область, 26 августа, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области получил повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 26 августа сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет», ― написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что на время обследования здания специалистами жильцов эвакуировали, в случае необходимости им предоставят место для проживания.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, выбитые стёкла попали на парковку у здания. В ближайшее время специалисты оценят степень повреждения автомобилей для выплаты компенсаций.

Ранее губернатор Саратовской области сообщил, что в Саратове в результате атаки БПЛА частично повреждён жилой комплекс на Предмостовой площади, есть пострадавшие. Женщину в тяжёлом состоянии госпитализировали, остальным пострадавшим оказали необходимую помощь на месте.

Как передавало ИА Регнум, до этого Роман Бусаргин сообщил, что силы противовоздушной обороны рано утром 26 августа уничтожили в небе над регионом несколько беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что обломки сбитых дронов упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе. По данным Министерства обороны РФ, российские военные обезвредили в Саратовской области девять воздушных целей.