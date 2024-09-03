Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина на торжественном приёме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе в Монголиии угостили крем-супом из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой, а также жареным филе масляной рыбы и ризотто с грибами.

РИА Новости / POOL

Путину вместе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом также предложили рулет из копченого лосося с салатом из свёклы, говяжью вырезку на гриле с пюре из сладкого картофеля.

На десерт лидерам двух стран принесли панна-котту из манго.

Президент России вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. Путина пригласил Хурэлсух для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над Японией на реке Халхин-Гол.

Путин на торжественном приёме 3 сентября заявил, что подвиг советских и монгольских военных на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов. Победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны, добавил президент.

Бои на Халхин-Голе между советско-монгольскими войсками и вооружёнными силами Японии продолжались с весны по осень 1939 года. Вооружённый конфликт завершился полным разгромом японских формирований. Перемирие между СССР и Японией заключили 15 сентября 1939 года.