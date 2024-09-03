Анадырь, 3 сентября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Пять новых аэролодок передал первый вице-премьер Денис Мантуров правительству Чукотки для улучшения транспортной доступности Анадыря во время сложных климатических условий. Об этом 3 сентября сообщил секретариат первого вице-премьера.

Пресс-служба правительства Чукотки

В начале 2024 года президент России Владимир Путин поставил задачу до начала осени обеспечить поставку судов для осуществления пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман. На другом берегу от столицы Чукотки располагается аэропорт Анадырь (Угольный) и поселок Угольные Копи.

Минпромторг России закупил четыре аэроглиссера «Север 750К ЛОНГ» и один «Фантом 850А».

«Подобные аэролодки уже проверены эксплуатацией на лимане в период межсезонья. Убежден, что пополнение флота сделает переправу более надёжной и доступной для жителей Чукотки, а также для гостей этого очень красивого и самобытного региона России», — сказал Денис Мантуров.

По словам первого вице-премьера, в дизайне лодок постарались отразить сюжеты чукотского фольклора. Суда вмещают до 12 человек и могут транспортировать до 2,5 т грузов.

Первые рейсы запустят уже в октябре текущего года. В сезон объем перевозок может составить порядка 6000 пассажиров.

Губернатор региона Владислав Кузнецов отметил, что властям было важно гарантировать пассажирам безопасные и удобные перевозки через Лиман.

Во время рабочей поездки Мантуров также осмотрел инфраструктуру Анадырского морского порта и ознакомился с реализуемыми в регионе проектами по добыче металлов: золота, вольфрама и олова.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин прилетал на Чукотку. Президент отметил, что ему было важно своими глазами увидеть, как живут жители этого российского региона. Он привёл в пример положение аэропорта в Анадыре, где люди живут по одну сторону залива, а воздушная гавань находится на другой стороне. Российский лидер добавил, что подобные поездки ничем нельзя заменить, поэтому они очень важны.