Москва, 3 сентября, 2024, 10:24 — ИА Регнум. «Сбер» более 20 лет кредитует рыбаков «длинными» деньгами и накопил значительный объем экспертизы в этой сфере. Об этом рассказал «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

«Нашим базовым продуктом для компаний отрасли является инвестиционное кредитование», — отметил Ведяхин. Двадцать лет кредитуя рыболовецкую отрасль «длинными» деньгами, «Сбер» давал возможность финансировать любые проекты, начиная от сделок M&A и приобретения подержанного флота до участия в крабовых аукционах, пояснил он.

«За эти годы мы накопили значительный объем экспертизы и готовы помочь структурировать практически любую сделку даже в условиях дефицита собственного капитала у компании», — отметил первый зампред правления Сбербанка. Он подчеркнул, что в арсенале кредитного учреждения присутствует весь спектр базовых расчетных и гарантийных инструментов.

«С учетом вызовов, с которыми столкнулась отрасль в последнее время, мы также развиваем направление консалтинга и инжиниринга по направлению строительства рыбопромыслового флота», — сообщил Александр Ведяхин. Он сообщил о готовности «Сбера» помогать компаниям с поиском поставщиков судового оборудования, которое сейчас недоступно в России.