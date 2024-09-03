Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, который ранее прибыл в Монголию с официальным визитом, приехал в центр Улан-Батора на церемонию официальной встречи с президентом этой страны Ухнаагийном Хурэлсухом.

Наталия Губернаторова/РИА Новости

Российский лидер прибыл к месту встречи на автомобиле «Аурус», и его лично встретил на центральной столичной площади Сухэ-Батора, на которой находятся резиденции всех главных государственных структур страны, президент Монголии.

Президента РФ приветствовали почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах, которые выстроились около лестницы Государственного дворца, где установлен масштабный монумент Чингисхану.

Также для встречи российского лидера в Улан-Баторе установили подиум с алым атласным паланкином, в котором Путин и Хурэлсух обменялись рукопожатием, открывающим официальную часть визита.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. Глава российского государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Визит Путина в Монголию будет продолжаться со 2 по 3 сентября. После этого президент России примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

На саммите ШОС в Казахстане в июле Путин провёл встречу с президентом Монголии. Глава российского государства тогда отметил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.