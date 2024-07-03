Астана, 3 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Россия помогает Монголии справляться с последствиями проблем изменения климата, заявил 3 июля президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

«При необходимости, особенно если Монголия сталкивается с проблемами, в основе которых лежат изменения климата», — сказал он на встрече с лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

По словам Путина, Россия старается оказать безвозмездную помощь.

Как передавало ИА Регнум, глава российского государства 3 июля прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, в Казахстане он останется на два дня. У российского лидера запланировано несколько важных двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также информировал, что в Астане может состояться короткая встреча Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнял, что президент РФ на саммите ШОС встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. А перед выездом на неофициальный обед для участников саммита Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.