Вооружённые силы (ВС) России достаточно скоро освободят Харьков и область. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность России от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил «РИА Новости» 3 сентября глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, все процессы, происходящие на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны. Таким известием ознаменован наступивший, 922-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

О том, что Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты, заявлял ранее президент Владимир Путин.

ВС России освобождают территории, занятые ВСУ, квадратными километрами, отмечал глава государства 2 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Тем временем военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) остановили продвижение вражеской колонны в приграничном районе Курской области. Как говорят сами морпехи, противник не ожидал такого жёсткого отпора после неудачных атак «в лоб», известили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

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