Кызыл, 2 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в ходе специальной военной операции освобождают территории, занятые Вооружёнными силами Украины (ВСУ), квадратными километрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 2 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

ИА Регнум

Темпы наступления российской войск в Донбассе значительно выросли. Противник не смог остановить их продвижение, несмотря на то что считал это своей главной задачей, отметил глава государства.

«Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооружённые силы ставят под контроль уже территории не по 200–300 м, а квадратными километрами», — сказал Путин.

Он добавил, что вторжение ВСУ в Курскую область было направлено на то, чтобы остановить российское наступление в Донбассе, но эти планы не оправдались. РФ разберётся и с украинскими бандитами на приграничных территориях, отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 31 августа освободили в ДНР посёлок Кирово. 1 сентября они выбили украинские войска из посёлка Выемка, а 2 сентября — из села Скучного.

В течение недели, с 24 по 30 августа, бойцы ВС РФ освободили в зоне СВО семь населённых пунктов. Противника выбили из села Стельмаховка в ЛНР, села Синьковка в Харьковской области, из городов Константиновка и Николаевка, сёл Орловка и Новожеланное, а также посёлка Камышевка в ДНР.

За неделю, с 17 по 23 августа, российские бойцы освободили в ДНР город Артёмово, сёла Свиридоновка, Новгородское, посёлки Желанное и Межевое.