Каракас, 3 сентября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. В суд с запросом о выпуске ордера на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса Уррутиа обратилась генеральная прокуратура страны. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Уточняется, что бывший кандидат в президенты от объединённой правой оппозиции трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ему вменяется совершение ряда преступлений в ущерб государству, в том числе узурпация функций, подделка государственных документов, подстрекательство к неповиновению закону, сговор, саботаж в ущерб компьютерным системам, создание преступного сообщества.

Отмечается, что прокуратура расследует публикацию в открытом доступе данных оппозиции с избирательных участков параллельно с обнародованием избиркомом официальных результатов президентских выборов. Кроме того, Гонсалесу предполагается задать вопросы касательно ответственности за протесты, организованные после выборов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты и столкновения демонстрантов с полицией.

Законодатели США и ЕС с угрозами призвали Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. По их утверждению, он якобы фальсифицировал результаты выборов в стране. Власти Венесуэлы в ответ заявили о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.