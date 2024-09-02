Прага, 2 сентября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль, в котором находилось примерно 30 нелегальных мигрантов, задержали сотрудники полиции в Чехии. Об этом 2 сентября сообщили правоохранители в соцсети Х.

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa

Уточняется, что иностранный автомобиль задержали после 20:00 по местному времени (21:00 мск). В прицепе грузовика перевозили, согласно предварительной информации, примерно 30 мигрантов.

Как пояснили сотрудники полиции, мигрантов везли транзитом через территорию Чехии. Один из иностранных граждан скончался. Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил кандидат на пост президента Польши Славомир Ментцен, в нелегальных мигрантов на польской границе будут стрелять, если он станет главой государства.

22 августа Гергей Гуйяш, глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пригрозил отправлять нелегальных мигрантов прямиком в Брюссель, если Евросоюз помешает борьбе против незаконных переселенцев.