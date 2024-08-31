Варшава, 31 августа, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Польши Славомир Ментцен заявил, что в нелегальных мигрантов на польской границе будут стрелять, если он станет главой государства.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Grzegorz Wajda Славомир Ментцен

«Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять», — сказал он на съезде своей партии в Варшаве.

Ментцен также пообещал в случае выигрыша на президентских выборах «противодействовать левой идеологии», которая, по его мнению, широко распространена в западных странах.

На данный момент Ментцен является единственным политиком, который официально объявил о своём участии в выборах на пост лидера государства. Этот кандидат был выдвинут от партии «Новая надежда», которая входит в коалицию националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкая полиция тайком завозит нелегальных мигрантов в Польшу. Машина немецкой полиции пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном и уже на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока.

В декабре 2023 года в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке. Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что люди, не принадлежащие к их культурному кругу, не могут оставаться жить в стране.