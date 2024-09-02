Таллин, 2 сентября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Эстонии не позволили установить памятник солдату СС в городе Лихуле. Об этом 2 сентября рассказал журналистам оперативный руководитель префектуры Ляэнеского уезда Юллар Кютт.

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По его словам, правоохранители остановили микроавтобус, в котором копию памятника эстонским фашистам везли из Таллина в Лихулу. Её собирались установить в ходе акции, посвящённой демонтажу оригинального памятника.

«Камень, который вчера задержала полиция, очень похож на памятник, перенесённый из Лихулы в 2004 году, а символы могут быть связаны с армией нацистской Германии», — процитировала Кютта телерадиовещательная компания ERR.

Глава префектуры напомнил, что 20 лет назад из-за этого памятника начались конфликты, угрожавшие расколом общества. Он отметил, что есть основания опасаться, что памятник снова спровоцирует нарушения общественного порядка.

Сообщается, что на оригинальном монументе изображён боец в форме СС. На камень нанесли надпись «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940-45 годах и за восстановление независимости Эстонии». Его перенесли в Музей борьбы за свободу.

Как передавало ИА Регнум, оригинальный памятник сначала установили в Старом парке города Пярну. Это вызвало недовольство у многих местных жителей, разразился скандал. Монумент обливали краской. В 2004 году, когда начались столкновения сторонников и противников памятника, его перенесли на кладбище в Лихулу. Там общественность также возмутилась, и в сентябре того же года монумент отвезли в волость Раэ, где разметили в музее.

В июле 2019 года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) попыталась добиться возвращения памятника на первоначальное место. Она направила соответствующий запрос в администрацию волости Ляэнеранна, входящую в состав уезда Пярну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте 2024 года отреагировала на публикацию МИД Эстонии, обвинившего Красную армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года, занятого в то время нацистскими войсками. Уже не секрет, что власти республики ассоциируют себя с гитлеровцами, а их степень русофобии поразила бы Йозефа Геббельса, отметила она.