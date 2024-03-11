Москва, 11 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Власти Эстонии ассоциируют себя с гитлеровцами и проявляют маниакальную русофобию, что роднит их с киевским режимом. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 11 марта в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Дипломат прокомментировала публикацию в соцсети X, в которой эстонский МИД попытался обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина в марте 1944 года, хотя тогда город был занят нацистскими войсками.

«То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, не секрет, а степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что фальсификаторы вырывают из исторического контекста событие, которое было частью боевых действий советских войск против нацистов, оккупировавших Прибалтику. Этот регион, напомнила Захарова, имел для Адольфа Гитлера стратегическое значение. Из Прибалтики в Германию шло продовольствие, обеспечивалась связь с Северной Европой. Советские войска наносили удары по штаб-квартире гестапо, абвера, средствам ПВО, морскому арсеналу, пороховым складам и узлам связи.

Представитель МИД добавила, что эстонские власти сопроводили запись снимком, якобы изображающим последствия советских бомбардировок Таллина. В действительности фотография была сделана 28 августа 1941 года, когда происходил Таллинский прорыв — эвакуация основных сил Балтийского флота в Кронштадт. Тогда разрушения городу причинили наступающие немецко-фашистские войска.

По словам Захаровой, эстонские власти проводят лживые параллели с нынешним киевским режимом, что подтверждает их идейное родство. И в Таллине, и в Киеве теперь стремятся превратить Романа Шухевича, Степана Бандеру и эстонских головорезов из «Ваффен СС» в «героев-освободителей».

Как сообщало ИА Регнум, публикацию эстонского МИД, в которой ведомство попыталось обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина, осудили известные журналисты, политологи и эксперты.

В феврале Захарова заявила, что премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам. Дипломат добавила, что за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать, и это только начало.