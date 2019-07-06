Таллин, 7 июля, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) пытаются восстановить демонтированный в 2004 году памятник легионерам СС, сообщает 6 июня прибалтийский информационный портал Delfi.

Эстонские легионеры СС

Сообщается, что представитель EKRE Меэлис Малк направил в администрацию волости Ляэнеранна запрос о принадлежности демонтированного памятника. Ранее свои права на памятник пытался обосновать Союз борцов за свободу Эстонии.

Напомним, монумент с изображением человека в нацисткой форме был впервые установлен в портовом эстонской городе Пярну. Надпись на памятнике гласила: «Эстонским мужчинам, боровшимся с большевизмом в 1940—1945 годах за восстановление независимости Эстонии».

Вскоре после установки разразился скандал, и памятник был перенесен в город Лихула, где был размещен на кладбище. Но и там вскоре начались протесты. Когда общественная реакция переросла в открытые столкновения между противниками увековечивания памяти пособникам нацистам и полицией, памятник в сентябре 2004 года был демонтирован и перенесен в волость Раэ, где он до сих пор находится в Музее борьбы за свободу.