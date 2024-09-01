Донецк, 1 сентября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Семь мирных жителей ДНР, в том числе пятеро детей, пострадали 1 сентября в результате атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

РИА Новости/Сергей Аверин Осколки снаряда

Дети были ранены в результате детонации взрывоопасного предмета, один из несовершеннолетних находится в тяжёлом состоянии, написал Пушилин в своём Telegram-канале.

«В поселке Старомихайловка Кировского района Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранения получили две девочки 2012 г. р., девочка-подросток 2010 г. р. и два мальчика-подростка 2010 г. р. Один ребенок находится в тяжёлом состоянии, у четверых состояние средней степени тяжести», — сообщил глава ДНР.

Кроме того, в Горловке в результате применения ВСУ ствольной артиллерии пострадали женщина и мужчина. В этом городе повреждены восемь жилых домов, также повреждения получил объект гражданской инфраструктуры в Донецке. С начала суток ВСУ атаковали регион 11 раз, выпустив более 30 боеприпасов, добавил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 сентября сообщалось, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ была ранена женщина с двумя маленькими детьми. Оба ребёнка получили ранения в ноги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в областном центре и Белгородском районе в результате атаки ВСУ были ранены 11 мирных жителей, в том числе двое детей. Оба ребёнка уже находятся в операционных, добавил губернатор.