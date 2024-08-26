Москва, 26 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российские войска нанесли поражение четырём бригадам ВСУ на волчанском и липцовском направлениях. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 августа на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Он уточнил, что в минувшие сутки подразделения группировки войск ВС России «Север» нанесли поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы, Волчанские Хутора Харьковской области и Покровка Сумской области.

В результате украинские войска потеряли до 90 бойцов, два автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы, добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России продолжают продвигаться на купянском и волчанском направлениях в зоне проведения спецоперации. Ранее, 23 августа, Ганчев рассказал, что российские военные освободили на территории Харьковской области около 50 населённых пунктов. Он пояснил, что эта цифра приблизительная, так как много посёлков ещё находятся в серой зоне.