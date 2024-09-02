Кызыл, 2 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Республику Тыва пообщался с жителями Кызыла, собравшимися в центре города. Об этом 2 сентября сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

По его словам, люди, несмотря на прошедший град, продолжали стоять в ожидании российского лидера.

«Дождались. Путин вышел к жителям Кызыла», — написал журналист в Telegram-канале.

Появление президента толпа встретила радостными возгласами, выкрикивая приветствия. Горожане протягивали главе государства ладони, желая пожать его руку, улыбались и фотографировали Путина на смартфоны. Некоторые сажали на плечи детей, чтобы тем было лучше видно российского президента.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Путин прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Он посетил школу № 20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», где побеседовал с учениками в рамках урока «Разговор о важном».

Затем президент провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого отметил очень большой потенциал региона. Путин напомнил, что в Тыве с 2025 года начнётся реализация новой индивидуальной программы социально-экономического развития.

Позднее российский лидер направился в самый большой в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Это 56-метровый комплекс, строительство которого началось в 2014 году. Монастырь был основан в 1992 году Далай-ламой XIV.