Кызыл, 2 сентября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 сентября рассказал, что обычно спит не более шести часов в сутки.

РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

В Кызыле на открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества десятилетний мальчик спросил президента, сколько времени у него уходит на сон. Путин признался, что ему не хотелось бы говорить неправду.

«Скажу как есть, но пример нехороший — пример с меня в этом смысле не бери: я сегодня спал четыре часа. Это маловато. Обычно сплю шесть часов», — рассказал Путин.

Обращаясь к своему собеседнику, он заявил, что спать необходимо не менее восьми часов, особенно учитывая спортивную нагрузку.

«И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре, а всего сплю шесть, это не потому, что я такой занятой человек, а потому, что не могу должным образом организовать свой рабочий день», — заявил Путин.

Он добавил, что любому человеку следует критично относиться к себе и своим поступкам, делать нужные выводы. Президент пожелал школьнику успехов.

Ученица 11-го класса спросила президента, какой девиз даёт ему силы в трудные минуты. Путин напомнил выражение русского полководца Александра Суворова «Пуля — дура, штык — молодец» и пояснил, что нужно всегда быть готовым к борьбе, тогда успех будет обеспечен.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913081" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин провёл урок «Разговор о важном» в кызылской школе №20

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября находится с рабочей поездкой в Тыве. В первый день нового учебного года он провёл в школе №20 открытый урок «Разговор о важном», ответив на вопросы учащихся.

Один из школьников рассказал, что мечтает о покупке мотоцикла и откладывает деньги на его приобретение. Путин спросил, ездил ли мальчик на мотоцикле. Школьник рассказал, что катался на квадроцикле. Президент назвал оба этих транспортных средства опасными и посоветовал мальчику копить на автомобиль.