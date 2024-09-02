Кызыл, 2 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Надо быть в форме и готовым к борьбе — тогда успех будет обеспечен. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Отвечая на вопрос школьницы о том, какой девиз даёт ему силы в трудные минуты, глава государства вспомнил высказывание полководца Александра Суворова «Пуля — дура, штык — молодец», отметив, что этим словам можно придать более широкое значение.

«Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе — и успех будет обеспечен. <…> А для достижения стратегической победы важно иногда проявлять гибкость», — пояснил российский лидер.

Как сообщало 2 сентября ИА Регнум, Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. Отвечая на вопросы учеников, президент рассказал, что обычно спит по шесть часов, а иногда и ещё меньше. Глава государства посоветовал не брать с него пример в этом вопросе.

Тыва была выбрана первым пунктом поездки Путина в рамках официального визита в Монголию. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.