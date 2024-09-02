Витебск, Белоруссия, 2 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 сентября заявил, что неудобно себя чувствует, когда его хвалят.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо спокойно воспринимать эту действительность. Пусть лучше обо мне хорошо скажут, когда я не буду президентом. Это будет хорошо. А когда ты во власти, начинают тебя захваливать твои подчиненные — я неудобно себя чувствую, даже если понимаю, что этого заслуживаю», — рассказал Лукашенко на встрече со студентами в Витебской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко 18 августа рассказал, что его младший сын Николай иногда «по-доброму» его критикует. Сын главы республики блестяще окончило школу и сейчас получает сразу два высших образования.

Также Лукашенко рассказал, что готовит белорусов к своему уходу с президентской должности, напомнив, что находится на высшем государственном посту уже 30 лет.