Минск, 18 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, что младший сын Николай может по-доброму его покритиковать.

РИА Новости / Владимир Астапкович

Николай Лукашенко находится в оппозиции к своему отцу «в хорошем смысле», отметил президент Белоруссии. Лукашенко-старший заявил, что доволен успехами Николая, который блестяще закончил школу, получает высшее образование, занимается музыкой и спортом.

«Хорошо владеет английским языком. Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома (получит. — Прим. ред.)», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что он хочет, чтобы у его сына было мирное будущее, как и у остальных жителей России, Белоруссии и у всех «добрых людей» в целом.

У Александра Лукашенко три сына — Виктор, Дмитрий и Николай, им 47, 44 и 19 лет соответственно.

Как передавало ИА Регнум, в июле секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин рассказал журналистам, что Николай Лукашенко является лучшим студентом на своём курсе. Секретарь парткома назвал Лукашенко-младшего «вдумчивым парнем» и отметил, что тот никому не рассказывает о должности своего отца.

В декабре 2022 года Николай Лукашенко, посещая Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звёздном городке, потренировался стыковать корабль «Союз МС» к Международной космической станции. Президент Белоруссии наблюдал за тренировкой сына.