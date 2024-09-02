Кишинёв, 2 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала бывшего генпрокурора республики Александра Стояногло кандидатом в президенты, объявила 2 сентября глава ЦИК Анжела Караман. Трансляцию вёл «5 канал».

Privesc.Eu Moldova Александр Стояногло

«Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Александра Стояногло кандидатом в президенты. Решение принято единогласно», — сказала она.

ЦИК установил, что экс-генпрокурор выполнил основное правило для регистрации — предоставил более 15 тыс. подписей в свою поддержку в соответствии с требованиями.

Выборы главы республики в Молдавии назначили на 20 октября. Заявки на участие в них подали 18 граждан, в том числе действующий президент Майя Санду. В день голосования также пройдёт референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2021 года Стояногло задержали за 20 минут до пресс-конференции, на которой он пообещал представить информацию о Санду. Его отстранили от должности генпрокурора, предъявив подозрения в коррупции, и отправили под домашний арест. В декабре ему изменили меру пресечения, назначив судебный контроль.

Впоследствии против Стояногло возбудили уголовное дело по двум новым статьям УК Молдавии: «Неприкосновенность личной жизни» и «Разглашение данных уголовного расследования лицом, уполномоченным контролировать ведение уголовного расследования». Поводом стало то, что он в 2020 году обнародовал переписку бывшего главы антикоррупционной прокуратуры республики Виорела Мораря о планах по дискредитации генпрокурора.