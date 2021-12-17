Кишинёв, 17 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В отношении генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло было возбуждено два новых уголовных дела. Об этом 17 декабря телеканалу TV8 сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

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Она рассказала, что дела были возбуждены по статьям «Неприкосновенность личной жизни» и «Разглашение данных уголовного расследования лицом, уполномоченным контролировать ведение уголовного расследования». Это было сделано на основании зачитанных Стояногло на пресс-конференции сообщений с телефона бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорела Мораря.

Генпрокурор тогда обнародовал переписку, в которой обсуждались планы по дискредитации Стояногло. Телефон был изъят у Мораря в 2020 году. Сообщения на нём расшифровывал Европол.

Напомним, Стояногло временного отстранили от должности и задержали 5 октября за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о президенте республики Майе Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт.