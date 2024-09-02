Лондон, 2 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Волшебника Гэндальфа в новом фильме «Охота на Голлума» по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина вновь может сыграть британский актёр Иэн Маккеллен. Об этом он сам рассказал в интервью Би-би-си.

Zuma\TASS Иэн Маккеллен

«Я не позволю никому другому носить остроконечную шляпу и бороду, если сам буду в состоянии справиться с этим», — сказал Маккеллен, которому в этом году исполнилось 85.

В июне актёр оступился и упал на сцене прямо во время спектакля. Выступление было прервано, самого Маккеллена госпитализировали. В другом интервью он сообщил, что не станет выходить на подмостки до конца года.

Однако это никак не влияет на его общий настрой — Маккеллен уверен, что будет играть до тех пор, пока его ноги, легкие и разум «продолжают функционировать».

Иэн Маккеллен — лауреат премии «Золотой глобус», полученной им за роль последнего русского царя Николая II в американском телефильме «Распутин» (1996).

Он дважды выдвигался на премию «Оскар» — за роль Гэндальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца» и голливудского режиссера Джеймса Уэйла в картине «Боги и монстры».

Также Маккелен является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье и американской «Тони». В 1991 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за заслуги в области театрального искусства.