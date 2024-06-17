Лондон, 18 июня, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Британского актёра Иэна Маккелена, известного по роли Гендальфа в трилогии «Властелин колец», доставили в клинику после падения со сцены во время театрального представления в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Цитата из к/ф «Братство Кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Иэн Маккелен в роли Гендальфа

85-летний артист оступился на сцене и упал, тут же он попросил ему помочь. Зрителей попросили покинуть зал.

Маккелена на носилках отнесли в машину скорой помощи. Спектакль продолжать не стали.

ЧП случилось во время постановки театра Ноэла Кауарда «Player Kings» («Игроки-короли») по Уильяму Шекспиру. Артист исполнял роль толстяка Фальстафа, ему приходилось надевать громоздкий костюм с накладным животом.

Иэн Маккеллен — лауреат премии «Золотой глобус», полученной им за роль последнего русского царя Николая II (1868-1918) в американском телефильме «Распутин».

Он дважды выдвигался на премию «Оскар» — за роль Гендальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца» и голливудского режиссера Джеймса Уэйла в картине «Боги и монстры».

Также Маккелен является лауреатом семи британских театральных премий Лоренса Оливье и американской «Тони». В 1991 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за заслуги в области театрального искусства.

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