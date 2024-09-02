Кызыл, 2 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Республику Тыва вышел пообщаться к жителям Кызыла, собравшимся в центре города. Об этом 2 сентября сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына Президент России Владимир Путин

Он отметил, что сотни горожан продолжали стоять на улицах столицы Тывы и ждать главу государства, несмотря на прошедший сильный град и непогоду.

«Дождались. Жители Кызыла встретили Владимира Путина», ― написал Зарубин в Telegram-канале.

Горожане восторженными возгласами приветствовали российского лидера. Некоторые из присутствующих хотели поближе увидеть президента, пожать ему руку или сделать фотографию.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тыву. Его встретили в Кызыле. В рамках визита российский лидер посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки главы государства в рамках официального визита в Монголию. Затем президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В Кызыле в школе № 20, построенной в рамках федерального проекта «Современная школа», российский лидер в первый день нового учебного года провёл открытый урок «Разговор о важном». Он пообщался со школьниками и ответил на их вопросы.

Затем президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого заявил, что у региона очень большой потенциал. Путин напомнил, что в Тыве с 2025 года начнётся реализация новой индивидуальной программы социально-экономического развития.