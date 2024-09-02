Смоленск, 2 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. На трассе М-1 «Беларусь» в Вяземском районе Смоленской области произошла авария с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

МЧС России по Смоленской области

В ведомстве уточнили, что сообщение о ДТП на 231-м км федеральной автодороги поступило в 12:02 (совпадает с мск).

«По прибытии на место вызова информация о ДТП подтвердилась ― столкновение грузового автомобиля МАЗ с рейсовым автобусом ПАЗ, ― говорится в сообщении МЧС.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Подробности об их состоянии не сообщаются. Причина аварии и ущерб уточняются.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 сентября в Новой Москве один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении большегруза с автобусом, перевозившим рабочих. Одного из пострадавших эвакуировали в больницу санитарным вертолётом. Авария произошла на 231-м км ЦКАД. По факту ДТП организовали проверку.

Пассажирский автобус попал в дорожную аварию на 229-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) 1 сентября. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Анапа. По предварительным данным, повреждения получили 10 автомобилей.