Париж, 2 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Церковь Непорочного зачатия загорелась в городе Сент-Омере на севере Франции. Об этом 2 сентября сообщил телеканал BFMTV.

Кадр из видео

Отмечается, что отремонтированный в 2018 году храм загорелся рано утром, обрушились крыша и колокольня. Пожарные смогли локализовать возгорание.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля во Франции вспыхнул пожар на шпиле Руанского собора. В момент ЧП там проводили работы, сотрудников и посетителей эвакуировали.

11 июня во Франции загорелась крыша Версальского дворца, посетителей эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. На опубликованных кадрах был виден поднимающийся над зданием дым.

В апреле 2019 года в Париже произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы, оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.