Руан, Франция, 11 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Во Франции вспыхнул пожар на шпиле Руанского собора, основанного в XI веке. Об этом 11 июля сообщил телеканал BFMTV.

Кадр из видео

Причины возгорания неизвестны. В момент ЧП на шпиле проводили работы.

Информацию о возгорании подтвердил в соцсети Х мэр Руана Николя Майер-Россиньоль. По его словам мобилизованы все государственные ресурсы, работники и посетители были эвакуированы.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня во Франции загорелась крыша Версальского дворца, посетителей эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. На опубликованных кадрах был виден поднимающийся над зданием дым.

В апреле 2019 года в Париже произошёл пожар в Соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари, он продолжался более 15 часов. В результате обрушились шпиль, часы, оригинальная кровля XII века. Работы по восстановлению оценили примерно в 1 млрд евро.