Варшава, 2 сентября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Польские истребители подняли в небо ранним утром 2 сентября по причине активности дальней авиации России. Соответствующее заявление в соцсети Х разместило оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Gerard van der Schaaf Истребитель F-16 ВВС Польши

«Приняты все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности польского воздушного пространства», — уведомило командование.

Также говорилось, что в юго-восточной части Польши вероятно повышение уровня шума. Это связано с действиями польской и союзной военной авиации.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа истребители НАТО подняли в небо «для сопровождения» российского самолёта Ил-20М над Балтийским морем. Утверждалось, что российский борт якобы следовал вне плана полёта и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами. По информации телеканала NTV, Ил-20М двигался в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген.

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что российская военная авиация выполняет полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.