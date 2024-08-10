Берлин, 10 августа, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Истребители Североатлантического альянса (НАТО) подняли в небо «для сопровождения» российского самолёта Ил-20М над Балтийским морем, заявили 10 августа Военно-воздушные силы Германии в соцсети X (бывший Twitter).

Marcus Brandt/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности воздушного пространства альянса друг за другом в небо поднялись истребители из Лаге (Передняя Померания в ФРГ. — Прим. ред.), Швеции и миссии НАТО», — указано в сообщении.

Утверждалось, что российский борт якобы следовал вне плана полёта и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами.

По информации телеканала NTV, ИЛ-20М двигался в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген.

В Министерстве обороны РФ неоднократно заявляли, что российская военная авиация выполняет полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА Регнум, Польша и её союзники ночью 8 июля подняли в воздух самолёты из-за якобы наблюдающейся активности дальней авиации России.

В середине июня ВС Швеции заявили, что российский самолёт Су-24 якобы нарушил воздушное пространство их страны. Самолёт обвинили в отклонении от маршрута и, не получив ответа, подняли на перехват два истребителя JAS.