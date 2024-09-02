Москва, 2 сентября, 2024, 05:24 — ИА Регнум. При транзите российского газа в Китай Монголия сможет использовать часть энергоресурсов. На данный момент такая возможность изучается, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в государство Северо-Восточной Азии.

Иван Шилов ИА Регнум Монголия

По словам Путина, изначально монгольские партнёры планировали ограничиться только транзитной ролью, сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития экономики и инфраструктуры Монголии.

Последние годы все президенты Монголии вне зависимости от принадлежности к той или иной партии затрагивали на переговорах тему строительства магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. В 2021 году было принято решение о начале подготовительных работ, сказал Путин. В связи с этим создали совместную компанию специального назначения «Газопровод «Союз Восток», которая по утверждённому графику осуществляет проектно-изыскательские работы. Также продолжается проработка проекта газопровода «Союз Восток» протяжённостью более 960 км. В январе 2022 года было утверждено его технико-экономическое обоснование, а также выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования. В конце декабря 2023 года завершили составление проектной документации. Двустороннее сотрудничество успешно тогда, когда оно выгодно всем, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан 28 февраля 2022 года подписали договор на проектирование газопровода «Союз Восток», который должен пройти по территории России, Монголии и Китая. Газопровод позволит ежегодно поставлять в Китай около 50 млрд куб. м газа. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км. Газопровод может начать работу в 2027–2028 годах.