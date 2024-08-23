Ставрополь, 23 августа, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Следственный комитет в Ставропольском крае возбудит уголовное дело в отношении таксиста, который обманом взял на имя участника специальной военной операции крупный кредит. Соответствующее поручение 23 августа дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Внимание следователей привлекли публикации в СМИ. Утверждалось, что в апреле текущего года знакомый водитель такси без ведома жителя Ставрополя, участвующего в СВО, воспользовался его мобильным телефоном и оформил на имя пострадавшего кредит на большую сумму денег. Часть из них злоумышленник перевёл на свой банковский счет.

«До настоящего фигурант к ответственности не привлечен, причиненный мужчине ущерб не возмещен», — отмечалось в Telegram-канале ведомства.

Руководителю следственного управления по региону Игорю Иванову поручено принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело. Доклад о результатах расследования будет представлен Бастрыкину.

По данным местных СМИ, таксист оформил на военного кредит в размере более 6 млн рублей, себе он забрал 2,8 млн.

Ранее, в ночь на 2 июня водитель высадил трёх участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку. После инцидента пассажиры записали видеоролик и выложили его в соцсети. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в ходе которого они обсуждали теракт в «Крокус Сити».

ИА Регнум связалось с водителем и узнало его версию случившегося. Он рассказал, что участники СВО якобы были пьяны и грубили ему, а также уже во время поездки изменили способ оплаты.