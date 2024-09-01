Москва, 1 сентября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по партийному учёту маркированной молочной продукции, он пройдёт с 1 сентября 2024 года по 1 июня 2025 года, следует из документа, опубликованного на официальном сайте кабмина.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В рамках данного эксперимента участники оборота молочной продукции будут передавать в государственную систему маркировки «Честный знак» данные о произведённой партии товара.

Такая инициатива позволит протестировать технические перспективы системы, а также оценить возможности подобного учёта в обеспечении полного контроля за законностью оборота молочной продукции. Также эксперимент покажет, насколько целесообразно заменить поэкземплярную проверку учётом по партии.

В российском правительстве отметили, что внедрение данного проекта не скажется на стоимости молочной продукции. Участие в эксперименте будет добровольным.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил использовать специальную маркировку рыбных консервов для решения проблемы массовой подделки продукции.

Летом 2023 года Минпромторг подготовил проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продавать нелегальные и просроченные товары, подлежащие маркировке.