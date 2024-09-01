Донецк, 1 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин наградил медалями военных девятой бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа за освобождение посёлка Новгородское в ДНР.

Telegram/Пушилин Д. В.

«Сегодня побывал в нескольких подразделениях. Наградил бойцов легендарной девятой бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа за освобождение населенного пункта Новгородское», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Также Пушилин посетил танковый батальон девятой бригады. Глава республики пожелал бойцам дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с российской символикой.

20 августа ИА Регнум сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). ВС РФ нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады украинской теробороны в районах Торецка и Калиново в ДНР.

21 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил девятую отдельную гвардейскую мотострелковую Мариупольско-Хинганскую ордена Республики бригаду с освобождением посёлка Новгородское.

1 сентября ВС России освободили населённые пункты Выемка и Птичье в ДНР.