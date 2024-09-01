Керчь, Крым, 1 сентября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно приостановили движение транспорта в направлении Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту и подходах к нему.

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«Со стороны Тамани движение автотранспорта в направлении Керчи временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находятся 240 транспортных средств.

К 16:22 мск движение было восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) ранее заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России.