Москва, 1 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Подход США в мировых делах тяготеет к примитивизму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) The White House

«Байден — это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму», — отметил он в видео, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля добавил, что США всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября Песков отметил, что слова президента России Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале Харрис.

Ранее журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае заявил, что Владимир Путин более компетентный лидер, чем его американский коллега Джо Байден. Управлять такой разносторонней и большой страной, как Россия, трудно, добавил он. По словам Карлсона, США руководит некомпетентный президент. Он отметил, что это не просто «политическое наблюдение», а факт с доказательной базой.