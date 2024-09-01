Москва, 1 сентября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в видео, опубликованом в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press Камала Харрис

«У нас нет кандидата. Но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер признал, что Россия примет любое решение американцев в выборе президента США, однако лучше было бы работать с Джо Байденом, поскольку тот является более опытным и прогнозируемым политиком. При этом Путин заверил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.

Ранее журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае заявил, что Владимир Путин более компетентный лидер, чем его американский коллега Джо Байден. Управлять такой разносторонней и большой страной, как Россия, трудно, добавил он.