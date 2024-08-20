Москва, 20 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения пункта управления и склада с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Глухове в Сумской области.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Сгорел дотла», — сообщило ведомство.

На кадрах видно, как российские военные нанесли удар по командному пункту и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате склад с вооружением и боеприпасами, а также пункт управления ВСУ был уничтожен.

Экипаж многофункционального сверхзвукового российского истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции по военному объекту украинской армии ночью 20 августа.

Когда российская разведка подтвердила данные об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Как сообщало 18 августа ИА Регнум, российские войска нанесли удары по резервам, складам боеприпасов и горючего ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили склады с боеприпасами украинской армии в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино.

Днём ранее, 17 августа, российская армия ракетным ударом уничтожила установку комплекса IRIS-T и радиолокационную станцию TRML-4D в Сумской области. Авиация ВС России нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи.