Москва, 1 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в районе Сум расположение ВСУ, место запуска БПЛА и колонну с боеприпасами и личным составом, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Прилетело по свежему расположению свежеприбывших бандеровцев в Сумы. Взрыв был в направлении лыжной базы «Динамо», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, на базе производится доукомплектование подразделений и лечение военных с ранениями средней и лёгкой тяжести.

«Буквально на днях туда завезли около трехсот голов бандеровцев. <…> Второй прилет был в 23:15 (совпадает с мск) в направлении аэропорта Сумы», — добавил он.

Лебедев уточнил, что с аэропорта запускаются беспилотники с реактивными двигателями и БПЛА другого ударного типа, складируют их в ангаре на территории аэропорта.

Также ВС России нанесли удар по колонне с техникой, в том числе перевозящей личный состав и боекомплект, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, российские военные уничтожили в районе села Нижняя Сыроватка Сумской области ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением ВСУ. Удар по нему нанесли с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Средства объективного контроля зафиксировали продолжительную повторную детонацию и полное выгорание склада.

29 августа Минобороны доложило, что российская военная авиация поразила резервы восьми украинских бригад в 11 населённых пунктах Сумской области. В оборонном ведомстве уточнили, что резервы противника были поражены в районах населённых пунктов Белополье, Басовка, Водолаги, Глухов, Искрисковщина, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Сумы, Шалыгино и Эсмань Сумской области.

28 августа оперативно-тактическая авиация России поразила резервы ВСУ в 13 населённых пунктах Сумской области.