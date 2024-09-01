Москва, 1 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Изначальным планом групп «Альфа» и «Вымпел» во время захвата террористами заложников в бесланской школе было проникновение в спортивный зал, уничтожение боевиков и обезвреживание взрывных устройств. Об этом сообщил участник штурма школы полковник ФСБ Виталий Демидкин.

Edward Kaprov/Global Look Press

«Мы — порядка 80 человек — выезжали на стрельбище, которое находилось примерно в 60 километрах от Беслана. С нами были снайперы, гранатомётчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности», — приводит слова Демидкина «РИА Новости».

По его словам, спецназ изначально должен был ворваться в спортивный зал, ликвидировать террористов и обезвредить бомбы, однако план изменился.

Так, в районе 13:00 бойцы получили приказ возвращаться обратно. Вскоре они узнали, что прозвучали взрывы.

«На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов», — добавил он.

Вскоре спецназ подъехал к школе и попытался проникнуть в здание через окно столовой, однако террористы атаковали их с помощью гранат Ф-1, пулемётов и автоматов. Затем бойцы спецназа рассредоточились по кабинетам. После уничтожения последних боевиков перестрелка закончилась, вспоминает Демидкин.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. На протяжении трёх дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек: детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Во время штурма захваченной школы бойцы уничтожили 31 террориста. Живым взяли Нурпаши Кулаева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа президент России Владимир Путин по приезде в Беслан посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где почтил память погибших в результате теракта. Возле мемориала, где похоронены 266 из 334 человек, погибших в результате теракта, глава государства совершил земной поклон и возложил большой букет красных роз.

Российский лидер также возложил цветы к «Дереву скорби», которое располагается на территории комплекса, и памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортивного зала школы.