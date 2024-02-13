Курган, 13 февраля, 2024, 06:55 — ИА Регнум. В деревне Галаево Курганской области загорелся ночью 13 февраля частный жилой дом. О ЧП сообщили в Telegram-канале МЧС России.

LoggaWiggler Пожар

По информации спасателей, огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. В огне пожарные обнаружили тела пяти погибших, из них трое — дети.

В тушении были задействованы 22 специалиста и девять единиц техники.

Причины пожара будут установлены позже.

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Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области бригада мусоровоза спасла из горящего дома трёх человек. Инцидент произошёл ранним утром 10 февраля в селе Ильинском в Богдановичском районе.

4 февраля пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме в городе Усть-Илимске в Иркутской области. Многоквартирный дом загорелся на улице Профсоюзной, площадь пожара достигла 400 кв. м. 30 жильцов сами покинули дом, двоим — мужчине и женщине — потребовалась эвакуация. Их передали врачам.

Два человека погибли и один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске в Амурской области 26 января. Загорелся дом на улице Гагарина. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось по всей площади.