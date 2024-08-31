Волгоград, 1 сентября, 2024, 00:56 — ИА Регнум. В одном из парков отдыха в Волгограде более 30 человек оказались заблокированы на аттракционе «Седьмое небо» на высоте 50 метров. На место прибыли спасатели. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Наталья Диева Аттракцион

«По техническим причинам на аттракционе зависли 36 человек. Сотрудники МЧС России на месте, чтобы оказать помощь», — пояснили в ведомстве.

В местных СМИ написали, что аттракцион новый, его открыли 24 августа, сотрудники парка протестировали экстрим на себе.

Как сообщало ИА Регнум, семь человек, включая трёх детей, оказались в остановившемся на высоте 30 метров аттракционе «Седьмое небо» в Ижевске.

Экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. С помощью автолюльки людей спустили на землю. Никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Семилетний мальчик чуть не захлебнулся внутри надувного шара, в который просочилась вода. ЧП произошло на аттракционе в городском парке Благовещенска.