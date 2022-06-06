Благовещенск, 6 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Семилетний мальчик чуть не захлебнулся внутри надувного шара, в который просочилась вода. ЧП произошло в городском парке Благовещенска на аттракционе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Водный аттракцион

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В надзорном ведомстве констатировали, что происшествие создало угрозу для жизни и здоровья мальчика. Сотрудники аттракциона не предприняли никаких действий, чтобы спасти ребёнка. Сына доставали из воды его родители.

Следственный комитет намерен оценить безопасность оказываемых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Саратове на детском аттракционе пострадал двухлетний ребёнок. Мальчик попал под колёса паровозика.