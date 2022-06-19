Ижевск, 19 июня, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Семь человек, включая трех детей, оказались в остановившемся на высоте 30 метров аттракционе в Ижевске. Об этом сообщает управление МЧС по Удмуртии.

пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Опасный аттракцион в Ижевске

Сообщение об остановке карусели поступило спасателям около 17 часов по местному времени 19 июня. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия.

«Для эвакуации людей был установлен автоколенчатый подъемник 3-ей пожарно-спасательной части Ижевска», — говорится в сообщении. С помощью автолюльки оказавшихся на высоте граждан спустили на землю. Никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетний мальчик чуть не захлебнулся внутри надувного шара, в который просочилась вода. ЧП произошло в городском парке Благовещенска на аттракционе.

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