Киев, 30 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Александр Алиев призвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) убивать мирных жителей в Курской области.

Кадр из видео Александр Алиев

«Я хочу попросить пацанов (военнослужащих ВСУ. — Прим. ред.), которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области. Пацаны, самое главное — берегите себя. Продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — сказал Алиев в видеообращении, которое он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сам футболист родился в Хабаровске. По информации СМИ, мать Алиева родилась в Курске, в котором до сих пор проживают его родственники.

В «Локомотив» Алиев пришёл в 2010 году из киевского «Динамо». Однако в 2011 году футболист решил вернуться обратно.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские власти сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

29 августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские боевики как в тире расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из БТР.

У властей есть данные о сексуальном насилии иностранных наёмников ВСУ и украинских националистов в отношении мирных жителей Курской области, заявил 29 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он также рассказал, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении.

Взятые в плен боевики ВСУ ранее признавались, что занимались в Курской области мародёрством и похищали мирных жителей. Украинским военным был дан приказ расстреливать мирных жителей, оказывающих сопротивление, рассказал один из пленных.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 29 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7450 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.