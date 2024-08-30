Москва, 30 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-футболиста Александра Алиева, он подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию или пропаганде терроризма, сообщила пресс-служба управления СК по Москве 30 августа.

Кадр из видео

Максимальный срок наказания по указанной статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) — семь лет лишения свободы.

«По данным следствия, не позднее 30 августа 2024 года Алиев публично разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором совершил призыв к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области», — сказано в общении СК.

Алиев объявлен в розыск, добавило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший футболист киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области. Жителей региона он назвал «нечистью».

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске, жил в Курске и Москве, позднее стал игроком киевского «Динамо» и принял украинское гражданство. Экс-футболист рассказывал, что прекратил общение с собственным отцом, поскольку тот поддерживает проведение СВО. Также Алиев говорил, что с удовольствием убивал бы русских.

Ранее российские власти сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей. У властей есть данные о сексуальном насилии иностранных наёмников ВСУ и украинских националистов в отношении мирных жителей Курской области, отмечал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он также рассказал, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника по данным на 30 августа превысили 7800 человек.