Донецк, 31 августа, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Российские бойцы назвали законной целью бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева, который призвал ВСУ убивать жителей Курской области. Об этом они заявили в видеообращении, опубликованном в Сети.

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«Теперь ты стал для нас законной целью. Жди нас, мы тебя найдём!» — говорит на видео один из бойцов подразделения, действующего на донецком направлении, обращаясь к Алиеву.

Военнослужащие 3-го батальона 36-й отдельной гвардейской бригады пояснили, что узнали о заявлении футболиста из соцсетей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области, назвав их «нечистью». В 2023 году он заявлял о готовности «с удовольствием стрелять в русских», а также раскритиковал собственного отца за поддержку спецоперации РФ на Украине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении футболиста за публичные призывы к терроризму, Алиев объявлен в розыск.

По словам бывшего президента клуба «Локомотив» Николая Наумова, Алиеву свойственны проявления жестокости, у него «фашизм и экстремизм внутри сидят». Наумов напомнил, что «Локомотив» восстановил Алиеву российское гражданство, так как он родился в Хабаровске.

Алиев начал серьёзно заниматься футболом в 12 лет, когда семья переехала в Курск. В 15-летнем возрасте он перешёл из московского «Спартака» в киевское «Динамо». За «Локомотив» Алиев играл в 2010 году.