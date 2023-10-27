Киев, 27 октября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Бывший футболист киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о своей готовности «с удовольствием стрелять в русских», а также резко раскритиковал за поддержку СВО собственного отца, живущего в Курске.

(сс) Football. ua

В интервью Дмитрию Гордону (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Алиев, родившийся в Хабаровске и позднее живший в Курске и Москве, заявил, что прекратил общение с собственным отцом из-за того, что тот поддерживает проведение СВО.

«Первое время я переживал за своих родителей, очень переживал. То, что я здесь, я воюю за Украину, они живут там в России, в Курске. Но мой отец, военный, мне сказал 28 февраля: «Сын, послушай меня, русские солдаты пришли вычищать нацизм». Я ему сказал: «До свидания, больше я с тобой общаться не хочу», — рассказал Алиев.

Также Алиев раскритиковал и бывшего партнёра по сборной Украины по футболу, экс-капитана этой команды и петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука, который продолжает работу в России и воздерживается от заявлений об СВО.

«Может быть, встретимся, и я бы его с удовольствием зарезал. Я думаю, что эта встреча будет. Обидно, что это произойдёт где-то за границей. И я знаю прекрасно, что я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал!» — сказал Алиев.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске. Выступал за московский «Локомотив», киевское «Динамо» и ряд других клубов. Алиев ранее признавался журналистам, что в период игровой карьеры имел серьёзные проблемы с алкоголем и азартными играми и лечился от этих зависимостей.

Как сообщало ИА Регнум ранее, украинские футбольные власти в 2022 году лишили Тимощука, уроженца Луцка, тренерской лицензии, а также всех выигранных на Украине титулов. Игрок, выступавший за Зенит в 2000-2010-х годах, а ныне работающий тренером клуба, в конце 2022 года заявил, что не хотел бы выступать с политическими комментариями, поскольку «не чувствует разницы» между жителями России и Украины.