Щёлково, Московская область, 31 августа, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Вооружённые люди, напавшие 31 августа на свадебный автобус в Подмосковье, оказались охранниками предпринимателя, сообщил 31 августа Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

По этим данным, очевидцы конфликта сообщили, что Евгений Храпов владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в Москве. За действиями своих охранников бизнесмен наблюдал из машины, не пытаясь их остановить, отметили авторы.

После обстрела свадебного автобуса из травматического оружия злоумышленники скрылись и позднее были задержаны в кальянной в Щёлкове, сказано в материале.

На автомобиле Infiniti, на котором передвигался предприниматель и его охрана, числится более 1730 штрафов на общую сумму 1 млн 746 тыс. рублей, большинство — за превышение скорости, отметили авторы. Автомобиль был изъят, добавили они.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково.

Против нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

У подозреваемых в нападении на свадебный автобус были проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила в свою очередь пресс-служба Следственного комитета.